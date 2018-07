Everton iguala ante Iquique y no logra despegar del fondo de la tabla

Everton no logra levantar cabeza en el reinicio del Torneo Nacional. El cuadro ruletero solo rescató un empate en su visita a Deportes Iquique y no pudo despegar del fondo de la tabla de posiciones.



El elenco de Javier Torrente se puso rápidamente en ventaja con un gol de Álvaro Ramos a los 13'. El "Chanchito" cumplió con la ley del ex y anotó su primer tanto con la camiseta de Everton.



No obstante, los "Dragones Celestes" alcanzaron la paridad antes de irse al descanso. Edwuin Pernía quedó mano a mano con Cristopher Toselli y definió con calidad al palo derecho del portero para poner el 1-1 final.



Con este empate, Iquique quedó con 16 unidades, mientras que los viñamarinos siguen como colistas con 10 puntos.