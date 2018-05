Everton empata ante Curicó en Viña y no logra salir del fondo

Vía As Chile

Everton sigue con su mal andar en el Campeonato Nacional y este sábado sólo logró una igualdad en la agonía 1-1 ante Curicó Unido.

Con este resultado, Curicó complicó a Everton que no ha podido dar vuelta su mala campaña. Los ruleteros siguen sin celebrar, pero aún tienen opciones para salir de los peores puestos. Y pese a que lo locales buscaron la victoria, los curicanos se las arreglaron para defender el empate con un jugador menos.

Los locales tenían que ganarlo, pero buscaban tímidamente. Tuvieron un par de remates al arco, pero a los pocos minutos comenzó la ventaja de su rival. En el minuto 14, y pese a que Everton jugaba mejor, Curicó abrió la cuenta con un golazo. Ricardo Blanco, uno de los protagonistas del encuentro, probó desde fuera del área habilitado con un taco de Quiroga. Su remate fue magistral: la comba la mando directo al fondo de la esquina derecha del arco ruletero. Lobos no tenía nada que hacer en lo que fue el 0-1.

El resto de la primera etapa no cambió mucho: Everton buscaba con poca efectividad - es más, tuvieron más de 21 remates en el partido pero pocos fueron al arco - y Curicó probaba de distancia esperando replicar el éxito de Blanco. No así como la segunda etapa, que en todos los aspectos fue más emocionante. A los 66' vino una expulsión polémica. Piero Maza no vio una mano de Everton en el área, que era un penal claro para su rival. Todo Curicó reclamó, pero Mauro Quiroga lo hizo frente al árbitro y airadamente. Esa acción terminó costándole la primera tarjeta roja en sus 10 años de carrera.

Jugando con uno menos, Curicó entraba a una etapa difícil. Everton atacaba constantemente pese a no llegar directo al arco. De a poco sus aproximaciones fueron mejorando y era cosa de tiempo para que empataran. Finalmente a los 78' los ruleteros se desahogaron con un gol de Patricio Rubio, su atacante más efectivo. El delantero aprovechó una pelota aérea que remató de cabeza, sorprendiendo a Santelices que no alcanzó a saltar. Era el 1-1 de los locales.

El resto del encuentro fue un ir y venir en que cualquier equipo podrían haberse llevado el partido. Curicó, obviamente, atacaba menos. De hecho, fue Santelices el que terminó salvando el partido para los curicanos, tapando varios remates peligrosos de los viñamarinos.

Finalmente el partido se fue con puntos repartidos. El resultado no le sirve a Everton ni a Curicó, ya que ambos luchan por alejarse de la tabla. Lo que está claro es que a los viñamarinos, que necesitan salir de su mala racha, les cuesta concretar sus opciones.