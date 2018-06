Everton confirma el fichaje del arquero Franco Torgnascioli

Everton de Viña del Mar anunció la llegada del uruguayo Franco Torgnascioli para escapar de la zona de descenso en este segundo semestre.

El elenco ruletero había iniciado las gestiones para fichar a Cristopher Toselli, pero terminó optando por el meta de 27 años, cuya última temporada la jugó con la camiseta del Lorca, equipo perteneciente a la segunda división española.

La negociación se facilitó porque su pase es propiedad del Pachuca mexicano. Previamente había vestido las camisetas de Danubio y Boston River. También tuvo un paso por Mineros de Zacatecas de Venezuela.

Se trata de la segunda incorporación del elenco Oro y Cielo tras la llegada de Álvaro Ramos, quien regresa a nuestro país tras su paso por el León de México.

¡El Oro y Cielo se prepara para recibir a su nuevo refuerzo! 😱

Le damos una gran bienvenida al portero Franco Torgnascioli quien hoy se realizará los exámenes médicos para incorporarse lo antes posible al Ever for Ever ⚽💪 ¡A romperla con la Oro y Cielo @francotorgna1! pic.twitter.com/xC3JixKW7K