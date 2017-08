Europa League: Los dos chilenos en competencia ya tienen grupos

Tras la eliminación del Fenerbahçe de Mauricio Isla y del Dinamo Zagreb de Junior Fernandes y Ángelo Henríquez, solo dos chilenos entrarán a la fase de grupos de la Europa League.

El Arsenal de Alexis Sánchez tuvo un afortunado sorteo y compartirá con el grupo H con BATE Borisov (Bielorrusia), Colonia (Alemania) y el Estrella Roja de Belgrado (Serbia).

Por otro lado, el Apollon de Chipre -donde milita el ex Palestino, Jason Silva- competirá en un duro grupo donde figuran el Atalanta (Italia), Everton (Inglaterra) y Lyon (Francia).

El torneo arrancará el próximo 14 de septiembre.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League Group Stage draw!



Most competitive group? #UELdraw pic.twitter.com/m04avCzQ5B