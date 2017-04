El Celta de los chilenos Marcelo Díaz y Pedro Pablo hernández hizo historia al clasificar a las semifinales de la Europa League, sin embargo, tendrá que sortear un duro escollo en esa fase.

Se trata del Manchester United de José Mourinho, con quienes disputarán sus respectivos duelos el 4 y el 11 de mayo.

La otra llave la protagonizarán el Ajax de Holanda y el Olympique de Lyon.

La final se disputará en Solna, Suecia, el próximo 24 de mayo.

