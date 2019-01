Estudiar y competir: El duro desafío de los hermanos Salazar

El IronMan de Pucón es uno de los eventos más atractivos que se realizan en el país, donde se congregan los mejores competidores de la categoría.

Los Hermanos Salazar, José Pablo, Macarena, Fernanda y Catalina son una familia tradicional que participa en este evento y esperan mostrar su mejor versión durante la competencia. Sin embargo, durante su día a día han debido lidiar con distintas complicaciones para poder cumplir sus sueños de profesionalizar sus entrenamientos.

José Pablo (25), el más grande de los hermanos ya ha competido en Pucón anteriormente y espera poder cumplir una buena actuación. "Es mi quinta vez en Pucón y espero hacerlo muy bien. Además podré apoyar a mis hermanas". Además confesó que siempre tuvo claro que se quería dedicar a competir a pesar de que sus estudios le quitaran tiempo. "Lo tuve claro desde siempre, tome todos los ramos. No tuve becas deportivas. Tuve una coordinadora académica que me ayudó bastante".

Macarena (23), estudia ingeniería comercial y a pesar de que trata de compatibilizar sus estudios junto a su entrenamiento, le resulta complejo a veces. "Sigo estudiando y trato de compatibilizarlo con mis ganas de competir. Yo no tengo beca en la universidad, y me gustaría más apoyo. También que tengan un poco más de flexibilidad. Hay profesores que no te ayudan mucho".

Todos los hermanos concuerdan que sus padres fueron claves para poder adquirir el gusto en realizar deporte desde pequeños. "Nuestros dos papas son deportistas y llevan una vida saludable. Desde pequeños nos fueron metiendo a deportes, primero natación. Cuando cumplimos 16 nos metimos a competir triatlón", aseguró Catalina (20).

La más joven de los hermanos, Fernanda (19) confesó que entre ellos realizan apuestas y ya tienen decidido con que deberá pagar el perdedor de la carrera. "El que pierde la apuesta, va a tener que hacernos la casa cuando grande".

El próximo 13 de enero se disputará esta nueva edición de la competencia, en la que esperan la presencia de miles de personas en la ciudad.