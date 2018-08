Estos son los tres candidatos para ganar el premio al mejor jugador del año de la UEFA

El próximo 30 de agosto se sortearán los grupos de la Champions League en Mónaco, instancia en la que se aprovechará de anunciar el premio al mejor jugador del año otorgado por la UEFA.



El ganador saldrá entre Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, según información del organismo rector del fútbol europeo.



Cabe recordar que Ronaldo se quedó con los últimos dos galardones, superando en 2016 a Griezmann y Bale, y en 2017 a Messi y Buffon. Mientras que Modric y Salah debutan entre los finalistas del trofeo.



Más atrás del podio en el top 10 quedaron: Antoine Griezmann, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Raphaël Varane, Eden Hazard y Sergio Ramos.

✨ NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2017/18 ✨



⭐️ @lukamodric10

⭐️ @Cristiano Ronaldo

⭐️ @MoSalah



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August 🏆 pic.twitter.com/7lfkfaceve