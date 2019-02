Estos son los partidos que Facebook transmitirá de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores ya está en marcha, y este miércoles se reveló la lista completa de partidos que dará Facebook.

Todos los equipos se podrán ver al menos una vez en la red social, comenzando las transmisiones el próximo 7 de marzo.

Ese día los usuarios tendrán en sus pantallas a Huracán vs Cruzeiro, Liga de Quito ante Peñarol y Lara frente a Emelec.

PARTIDOS EN FACEBOOK:

14/03--> Emelec vs Huracán, Paranaense vs Wilstermann y Peñarol vs San José.

28/03--> G3 vs Rosario Central, UC vs Gremio y S. Cristal vs Olimpia.

11/04--> River vs Alianza Lima, Flamengo vs San José y Emelec vs Lara.

25/04--> Junior vs San Lorenzo, Zamora vs Cerro Porteño y G2 vs Palmeiras.

09/05--> Godoy Cruz vs U. De Concepción y Boca vs Paranaense.