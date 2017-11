Estos son los nombres que suenan para suceder a Mario Salas en la UC

Universidad Católica sumó su cuarta derrota consecutiva en el torneo de Transición ante O'Higgins y quedó penúltimo en la tabla de posiciones con 10 unidades.



Pese a la caída, Mario Salas descartó las versiones que dejaría la banca cruzada a fin de año: "Tengo contrato vigente con un año más. No es una pregunta para mí, sino para los dirigentes de Católica".



"Si no tuviese contrato vigente no diría eso. Hay una cláusula de evaluación del contrato y eso lo tendrán que evaluar los dirigentes, si es quieren la permanencia de este cuerpo técnico por un año más, pero yo me sigo sintiendo en Católica", agregó.



Según información de ADN Deportes, Miguel Ramírez es el principal candidato para reemplazar al "Comandante" en caso de que el DT se marche de la UC, salvo si San Luis clasifica a una copa internacional.



Más atrás aparecen las opciones de Martín Palermo, Pablo "Vitamina" Sánchez y Rodolfo Arruabarrena.