Esteban Pavez y la nómina para Copa América: 'Estoy con una ilusión gigante'

Fue el capitán y la figura del partido entre Colo Colo y el Audax Italiano, encuentro donde los albos derrotaron por 3-0 a los "itálicos" con dos goles de él. Esteban Pavez se refirió a las opciones que tiene para llegar a la Selección Chilena camino a la Copa América de Brasil.

En conversación con el CDF tras la victoria alba, Pavez aseveró que: "estoy con una ilusión gigante. Cuando llegó el profe Mario (Salas) a principios de año, lo primero que me metí en la cabeza es estar en la selección. Gracias a Dios me citaron para los partidos en Estados Unidos".

"Siempre he querido estar en una Copa América y creo que alomejor hoy día es la oportunidad, pero si no tranquilo, si no me citan voy a seguir trabajando en Colo Colo, pero obviamente está la ilusión y me gustaría mucho estar en Copa America", agergó el mediocampista de Colo Colo.

Cabe recordar que el colombiano Reinaldo Rueda entregará este domingo en la noche la nómina de 23 jugadores que defenderán la camiseta de Chile en la Copa América de Brasil que arranca en algunas semanas más.