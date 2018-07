Esteban Pavez tiene un esguince de rodilla y se perderá el duelo con Corinthians

Colo Colo lamenta su primera baja para el duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians: Esteban Pavez.



Este lunes se confirmó que el volante, que salió reemplazado por Jorge Valdivia en el duelo ante Curicó Unido, sufrió un esguince en una de sus rodillas que lo mantendrá por alrededor de un mes fuera de las canchas.



"Soy un jugador que me lesiono poco. Ayer tuve una jugada puntual y me esguincé la rodilla. Obviamente que estoy un poco triste, porque yo siempre quiero jugar y estar", dijo el volante en conversación con ADN desde la Clínica Meds.



"Una de las cosas que más me motivaba era jugar la Copa Libertadores y prácticamente el primer partido me lo pierdo. Estoy sentido, pero con confianza de que mis compañeros van a hacer un excelente partido", agregó.



Por último, Pavez se puso como meta regresar en la fecha 20 del Torneo Nacional en el Superclásico ante la U, que se jugará el próximo 25 de agosto. "Mi idea es llegar al clásico y con Corinthians (partido de vuelta), que ese ya me lo puse en la cabeza y creo que será así, porque el cuerpo médico que tenemos es muy bueno".