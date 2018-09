Esteban Pavez: "No podemos perder con un equipo como Antofagasta"

Tras el duelo frente a Antofagasta, el volante de Colo Colo, Esteban Pavez, dio su análisis con respecto a los últimos partidos del Cacique.



Al respecto, comentó que hubo quizás cierto relajo, además de reconocer de que están lejos de la lucha por el título.



"Fue una semana bastante mala. Un balde de agua fría. Nadie se esperaba el resultado del jueves y el de hoy. Hay que trabajar. No es un factor psicológico. Tenemos que jugar 90’ concentrados. Colo Colo siempre debe ganar. No podemos perder con un equipo como Antofagasta, sin desmercer", sostuvo al CDF.



Por otro lado, Pavez también comentó acerca de las implicancias de que no se logren los objetivos de la temporada.



"Desde mañana debemos concentrarnos en ganar. Si Colo Colo no es campeón, no salva el semestre. Haremos todo lo posible por ir a la próxima Copa Libertadores", dijo.