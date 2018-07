Esteban Pavez da las claves para que Colo Colo derrote a Corinthians por Copa Libertadores

El volante Esteban Pavez fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo, instancia en la que aprovechó de hablar no solo de su regreso al Cacique, sino que del próximo rival de los albos en Copa Libertadores, Corinthians.



Al respecto, el mediocampista comentó cuál es la clave para poder doblegar al Timao en el certamen continental.



"El partido más importante será de local. Corinthians te mata de contragolpe, juegan a eso. Se defienden todo el partido de visita. En Sao Paulo vamos a tener más espacios. Mi espina clavada era no pasar la fase de grupos, como hincha y como jugador. Es raro llegar y jugar los octavos, es lindo, la Libertadores es mi sueño", dijo.



Con respecto a su retorno, Pavez reveló que "Colo Colo me cambió la vida y cuando me llamó Tito (Tapia) y me mostró su interés por tenerme en el equipo no lo dudé en venir. No siento que volver a Chile sea un retroceso, si trabajo bien puedo llegar a la selección, porque sé cuáles son mis capacidades".