Esteban Paredes y su presencia en el Superclásico: Me encantaría estar, pero hay plazos

En la conferencia de prensa previa al Superclásico, el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, volvió a sembrar las dudas en torno a si estará en el duelo frente a Universidad de Chile, al expresar que de aquí al sábado se analizará si será del arranque para el elenco de Pablo Guede.



"Me he sentido bien, pero todavía me queda una pequeña molestia con la que me ha costado tratar de hacer cosas con el balón. Movimientos que generalmente hago", expresó.



Paredes recalcó que "vamos a esperar de aquí al sábado para ver si estoy en condiciones", aunque dejando en claro que es un duelo que “nadie se quiere perder”.



“Me encantaría estar, pero hay plazos que a uno le informan. Voy a esperar de aquí al sábado para ver si estoy en condiciones o no”, cerró.