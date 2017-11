Esteban Paredes: Soy un convencido de que vamos a levantar el título

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, conversó con FOX Sports, en donde apuntó a que el equipo está haciendo la tarea necesaria para así poder bajar una nueva estrella, considerando que tiene la primera opción de lograr el título.



"Soy un convencido de lo que el equipo está haciendo y de que vamos a levantar el título. El que sale campeón lo merece, independiente de que el campeonato esté irregular. Hemos ganado ocho partidos, los demás, siete. Por más que algunos digan lo contrario", sostuvo.



Por otro lado, Paredes no profundizó en torno a la decisión de Everton de no seguir con respecto a lo ocurrido con Pablo Guede.



"Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que pasa dentro de la cancha. De lo que pasa en los 90’. Ahí termina lo lindo del fútbol. Me parece bien que Everton no denuncie. Esperemos lo que diga el Tribunal, nomás. Me sorprende, porque no se dijo nada, no se habló nada. Las cosas internas no dan para hablarlas", sostuvo.