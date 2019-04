Esteban Paredes sobre su titularidad: 'Cada partido que me toque jugar será una final más'

Esteban Paredes analizó en conferenciala victoria de Colo Colo por 1-0 frente a Universidad Católica de Ecuador.

El delantero aseguró que el hecho de ser titular no lo pilló desprevenido, pues venía trabajando de buena manera. "Uno tiene que estar preparado para cada partido. Hoy tuvimos un plantel muy motivado y que estuvo dispuesto a correr por cada compañero".

Sobre el nivel que mostró en la cancha, Paredes aseguró que se sintió cómodo en el terreno de juego. "La verdad es que me sentí bien. Me pilló trabajando de buena manera en la semana y no me he perdido ningún entrenamiento. Es un grupo muy comprometido".

Siendo este su último torneo internacional tras haber anunciado su retiro a final de temporada, el delantero aseguró que siempre va a estar contento y con ganas de jugar. "La motivación siempre va a estar. Cada partido que me toque jugar será una final más. Por todo lo que se ha hablado como mi último año de carrera".

El próximo partido de Colo Colo será el día sábado a las 15:30 horas frente a Coquimbo Unido.