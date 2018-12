Esteban Paredes sobre la salida de Fierro: "La forma no la comparto"

Esteban Paredes compartió junto a Los Tenores y conversó diversos temas tras el término del campeonato y tuvo palabras para la salida de Gonzalo Fierro, histórico jugador del cuadro colocolino

Sobre la salida del defensor, Paredes aseguró que "Hablé con el ayer, le dije que era lamentable que siendo un referente del club pasaran estas cosas. Uno no puede influir. Él me explicaba que hace 4 meses se juntaron y que antes de un partido le avisan que no sigue. La forma no la comparto" manifestó el goleador del torneo nacional.

El referente del cuadro popular aseguró que su desafío para la próxima es mantenerse vigente durante todo el campeonato. "Yo me voy a preparar para el próximo año. Quiero retirarme bien. Es mi deseo, y el de los hinchas de Colo Colo. Me afectó mucho la para y el no tener partidos amistosos", confesó el delantero colocolino.

Sobre la salida de Héctor Tapia de la banca del cacique, Paredes aseguró vio bastante afectado al técnico. "Fue triste. Cuando sale todo en la prensa yo hablé con él. Estaba muy apenado. No sabía qué hacer. Me dio mucha lastima por él. El protocolo fue bueno, pero la dirigencia pudo haber esperado cinco días más para hacerlo público" aseguró el seleccionado nacional.