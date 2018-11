Esteban Paredes sobre Iván Morales: "Esperamos que recapacite"

Esteban Paredes terminó su participación en esta temporada 2018 y realizó un balance del año de Colo Colo.

En diálogo con ADN Deportes, el delantero sostuvo que "se hizo una buena Copa Libertadores, pero eso no tapa el mal campeonato que hicimos. Estamos muy al debe. Fue un año de alto y bajos".

"No tuvimos siempre un equipo donde estaban algunos de mis compañeros. De repente no estaba Valdés, Valdivia o Insaurralde, no los teníamos, y por ahí la gente que entraba no estaba metida o capacitada para hacerlo mejor", añadió.





En esa misma línea, fustigó al juvenil Iván Morales, marcado por problemas conductuales y bajo rendimiento que lo han mantenido al margen de Colo Colo y de la selección sub 20.

"Le hemos dado muchos consejos. Demasiados consejos. Él tiene un potencial bastante bueno que no lo ha sabido aprovechar, eso se nota. Esperamos que recapacite. Es muy joven, pero por la edad que tiene ya tiene que estar maduro", puntualizó.

Para Paredes, a Morales "le han dado la oportunidad un montón de veces. Esperamos que él tome consciencia y pueda saber dónde está".





Sobre la incertidumbre por la continuidad de Héctor Tapia, el atacante aseguró que "está muy tranquilo, es muy profesional. Se han especulado muchas cosas, esperamos poder terminar de la mejor forma para que la directiva pueda tomar una decisión".

También analizó su regreso a la selección chilena y se mostró "agradecido" con Reinaldo Rueda. "Creo que a la selección hay que darle tiempo, el recambio es muy complicado, es una adaptación entre experimentados y jóvenes", explicó.

Finalmente, adelantó que tiene la intención de dedicarse a ser DT una vez que se retire en 2019. "Me gustaba bastante como trabajaba Marcelo Bielsa. También me gusta Ancelotti", puntualizó.