Esteban Paredes: "Sería raro enfrentar a la U sin Johnny Herrera"

De varios temas habló el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, con relación no solo a la actualidad de su equipo, sino que también con lo que ocurre en la U, por ejemplo, a raíz de la posible salida de Johnny Herrera.



Acerca de esto, el goleador de los albos manifestó que "sería raro enfrentar a la U sin Johnny Herrera. Él es un ídolo de la U y pienso que se va a retirar ahí. Sería raro jugar con la U y no enfrentarlo".



Por otro lado, Paredes también lamentó la forma en la que se informó que no seguirá en la banca del equipo Héctor Tapia.



"Los tiempos del directorio son otros. A mi parecer, podría haber sido de otra forma. Es triste enterarse de esta manera, pero ya fue. Tito es muy profesional y nos ha inculcado que hay que ganar el domingo", afirmó.



En cuanto al futuro estratega del Cacique, el delantero dijo sobre el perfil que "queremos un técnico que nos haga pelear arriba y ganar campeonatos. Esperamos que el que llegue va a encontrar un buen grupo, iremos todo para el mismo lado".