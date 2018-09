Esteban Paredes se descarga con potente mensaje en Instagram

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, no la está pasando muy bien en los últimos partidos de los albos, tanto a nivel local como internacional, torneos en que no ha podido mostrar su faceta de goleador que tiene acostumbrados a los hinchas.

Por este motivo, es que el ariete mandó un potente mensaje en su cuenta de Instagram, asegurando que pese a que no atraviesa un buen momento, seguirá luchando.

"Estoy lastimado pero no estoy muerto. Me recostaré para sangrar un rato. Luego me levantaré a pelear de nuevo".

Cabe recordar que Paredes no formó parte del equipo que cayó este domingo por 4-3 ante Antofagasta, ya que se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.