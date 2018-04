Esteban Paredes: "No somos quien para traer o sacar a alguien del club"

Un nuevo proceso comenzó a vivir Colo Colo este miércoles, pues Héctor Tapia dirigió su primera práctica en su retorno.

Esteban Paredes, capitán del "Cacique", fue tajante sobre el rol del plantel en la elección del cuerpo técnico: "Lo de Valdivia con Torres no fue tema, él está súper tranquilo y no tiene ningún problema. Nosotros no somos quien para traer o sacar a alguien del club".

Sobre la salida de Pablo Guede, el delantero apuntó que "obvio que descomprime muchas cosas, pero eso ya es parte del pasado. Llegó "Tito" y esperamos trabajar de buena manera para lograr los objetivos".

Consultado por la ventaja que tiene la UC en la punta del campeonato, el goleador albo indicó que "nos complica y nos sacaron una ventaja grande. Nosotros tenemos que ir partido a partido y esperar que ellos se caigan. El torneo es largo y quedan muchas fechas por delante".

Respecto al partido con Delfín de la próxima semana, Paredes señaló que "va a ser muy complejo y tenemos que adaptarnos rápidamente al clima y la cancha. Tenemos que ganarlo".

Finalmente, el dos veces mundialista le dedicó unas palabras a la selección chilena femenina: "Lo que hicieron fue algo muy lindo y digno de rescatar. Ojalá la ANFP y el Gobierno les entreguen los recursos necesarios, es necesario fomentar el fútbol femenino porque les hace bien a todos".