Esteban Paredes no entrenó en Colo Colo y es duda para enfrentar a San Luis

Universidad de Chile derrotó a Wanderers y alcanzó a Colo Colo en el Clausura. Sin embargo, los albos tienen un partido menos y se miden este domingo ante San Luis en Quillota. Pablo Guede vuelve a sufrir por las lesiones y Esteban Paredes es duda para el trascendental duelo.



Según información de ADN Deportes, el capitán del Cacique sufre de una dolencia en su espalda y será evaluado dos horas antes del compromiso. El "Tanque" no entrenó esta tarde por precaución y recién mañana se tomará una determinación en su inclusión al once estelar.



En caso de que el 7 albo no llegue, Andrés Vilches será su reemplazante para acompañar en delantera a Octavio Rivero.





Paredes será evaluado horas antes del duelo ante SanLuis. En la última práctica en la cancha sintética Vilches acompañó a Rivero #ADNfecha11 — C Ávila Soto (@CAvilaSoto) April 22, 2017