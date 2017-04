Esteban Paredes: "Le tengo temor al día en que digan que no corro, que estoy viejo"

Esteban Paredes, ídolo de Colo Colo y tercer máximo goleador del club, reveló cómo afronta la última etapa de su carrera. Además, el artillero del Clausura con ocho tantos, se ilusiona con vestir la camiseta de Chile en la Copa Confederaciones y en el Mundial de Rusia.



Sobre un cercano retiro, el "Tanque" señaló que el tiempo lo dirá, pero que quiere dejar el fútbol profesional de buena manera. "Le tengo temor al día en que digan que no corro, que estoy viejo", dijo en una extensa entrevista con la revista Qué Pasa.



Además, agregó que cuando el físico no le de más dará un paso al costado. "Cuando pase eso, uno tiene que darse cuenta antes y dar un paso al costado. Hay que estar preparado, para poder retirarme arriba", confesó el 7 del Cacique.



El delantero de 36 años reveló sus aspiraciones con la selección chilena tras su gran actuación en la última fecha ante Venezuela: "Si me toca ir a la Copa Confederaciones y entrar uno o 90 minutos, voy a dar el máximo".

Por último, señaló que puede ser opción para el Mundial de Rusia. "Físicamente estoy bien, estoy haciendo goles y a uno también se le abre el apetito. Es una meta jugar y pondré todo de mí para alcanzarla y ser una opción", concluyó.