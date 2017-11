Esteban Paredes: "Jamás insulté a Deischler ni le dije alguna grosería"

La polémica tras la encendida derrota frente a Deportes Temuco está lejos de estar cerrada en Colo Colo. Después del lapidario informe arbitral, Esteban Paredes rompió el silencio, negando las acusaciones de insultos en contra de César Deischler que le costaron la expulsión.

"El informe me parece una vergüenza. Hay muchos errores. El cuarto árbitro Patricio Polic manejó situaciones como la primera amarilla a Benjamín Berríos, que el profe Deischler no se la iba a poner", dijo a La Tercera.

Según Paredes, el réferi "se agarra el micrófono y creo que fue influenciado por (Patricio) Polic. Después, viendo el informe, dice que usé un vocabulario ofensivo. Eso jamás fue. Yo jamás insulté al árbitro".

Su defensa responde al informe de Deischler, quien dejó por escrito que el delantero de Colo Colo le dijo "ladrón conchetumadre, ladrón culiao nos están cagando, pelao culiao malo (sic)".





"En el momento en que cobran el penal y le muestran la tarjeta roja a Óscar Opazo, ahí es cuando me paro del banco y en un tono alto digo '¡pero cómo van a expulsar a (Óscar) Opazo si el del penal fue Matías Zaldivia!'. No estaba reclamando el penal, solamente estaba reclamando la expulsión de Opazo. Y ahí es cuando viene el señor Polic y me dice 'anda a sentarte o si no te voy a expulsar'. Yo le digo 'pero no estás viendo que está expulsando a Opazo'", acusó Paredes.

Y agregó: "Me vuelve a decir 'anda a sentarte o te voy a expulsar'. Y hay otro error. En el informe dice que el primer asistente (Edson Cisternas) también le dice de los insultos, pero el primer asistente estaba a veinte o treinta metros de la situación donde estábamos nosotros".

"Yo jamás insulté a Deischler, jamás le dije ninguna grosería. En algunas otras ocasiones cuando me han expulsado sí le he reconocido al Tribunal de Disciplina que dije algo grosero. Si mal no recuerdo, el año pasado a Roberto Tobar le dije algo grosero y lo reconocí, sin ningún problema. Pero no voy a reconocer algo hoy donde no dije nada ni insulté a nadie. Aparte, él me amenaza diciendo 'dímelo a mí, dímelo a mí'… Y qué le iba a decir", concluyó.