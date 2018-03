Esteban Paredes: "Es más importante pasar a octavos en la Copa que conseguir la 33"

Esteban Paredes se encuentra pleno a sus 37 años en Colo Colo. Pese a que tenía acordado jugar su primer partido de la temporada ante A. Nacional, debió integrarse antes de lo previsto al once estelar debido a las bajas de Iván Morales y Octavio Rivero.



El "Tanque" le hace el quite a los cuestionamientos de si está en condiciones de jugar todo los partidos y aseguró que está tanto para la Copa Libertadores como el Torneo Nacional. "Estoy para jugar miércoles, domingo, miércoles. Físicamente me siento muy bien, mejor que antes. Me recupero más rápido", dijo en conversación con La Tercera.



El capitán albo cambió su discurso para esta temporada y reconoció que lo primordial es avanzar de fase en la Libertadores. "Siempre que hemos ido a la Copa he respondido lo mismo: las dos cosas, ganar el campeonato y pasar a octavos, pero ahora voy a cambiar. Pasar a octavos, la verdad. Hoy me obsesiona pasar a octavos".











Además, no ocultó su deseo por superar a Francisco "Chamaco" Valdés y convertirse en el goleador histórico de Colo Colo. "Inconscientemente, eso está ahí siempre. Lo pienso en la semana. Me quedan dos años, quiero ser el goleador histórico, pero también tengo que ir de a poco. Esto no es fácil, es complicado".



Por último, reveló que Marcelo Bielsa marcó un antes y un después en su carrera. "Bielsa fue un pilar fundamental en mi despegue. Me enseñó movimientos que nunca había hecho, me los mostró en videos, en charlas. Y ahí pegué el salto como el nueve que tenía que moverse con balón y sin balón. Me ayudó bastante", concluyó.