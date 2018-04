Este sábado arrancan los playoffs de la NBA

Camilo Espinoza y Alberto Stephens, ADN

Después de siete meses y los 82 duelos de la fase regular, el miércoles quedaron definidos los playoffs de la NBA.

Houston Rockets tuvo el mejor record y quedó al tope de la Conferencia Oeste, mientras que en el Este el lugar de privilegio fue para Toronto Raptors.

Conferencia Este, parte alta:

1) Raptors vs 8) Wizards: 2-2 en la fase regular.

El duelo entre Kyle Lowry (16 puntos por partido, 7 asistencias, 40% de triples y 85% desde la línea) y Demar DeRozan (23 PP, 5 A y 83% de tiros libres) contra Bradley Beal (23 PP, 5 A y 38% de triples) y John Wall (19 PP y 10 A) podría no darse, porque el base de Washington está con problemas en una rodilla. Toronto, además, tiene a uno de los mejores centros de la liga en Jonas Valanciunas (13 PP, 9 rebotes, 56% tiros de campo). Claro que su reciente historia en playoffs no es el mejor, porque en 2015 fueron barridos por los Wizards en primera ronda, en 2016 cayeron en la final de conferencia ante los Cavs y el año pasado se fueron en segunda fase contra Lebron James por un rotundo 4-0.

Pronóstico Alberto: Toronto 4-1

Pronóstico Camilo: Toronto 4-0

4) Cavaliers vs Pacers: Fase regular ganó Indiana 3-1.

No hay un jugador como Lebron James (28 PP, 9 R, 9 A y 54% en tiros de campo) en esta conferencia, pues nunca ha perdido en la primera ronda. Es el "factor X" del Este y gran parte del desarrollo dependerá de lo que haga él, siempre bien acompañado por Kevin Love (18 PP, 9 R, 42% en triples y 88% de tiros libres). Además, tanto George Hill como Rodney Hood se acoplaron bien al esquema ofensivo y defensivo de Tyronn Lue. Al frente, deberán lidiar con el eléctrico Victor Oladipo (23 PP, 4 A y 48% desde el campo), el tiro exterior de Bojan Bogdanovic (14 PP, 40% de triples y 87% en tiros libres) y la potencia física de Myles Turner (13 PP, 6 R y 48% en tiros de campo).

Pronóstico Alberto: Cleveland 4-2

Pronóstico Camilo: Cleveland 4-1

Conferencia Este, parte baja:

3) 76ers vs 6) Heat: 2-2 en la fase regular.

El "Proceso" contra la "Reconstrucción". Philadelphia ganó sus últimos 16 partidos, pero tendrá que superar a un Miami que busca recuperar los momentos de gloria con James, Chris Bosh y el retornado Dwayne Wade. Joel Embiid (23 PP, 11 R y 48% desde el campo) es duda para el inicio de la serie, por lo que responsabilidad ofensiva caerá en Ben Simmons (16 PP, 8 R y 8 A) y gran candidato al Novato del Año. Por el lado de Miami, las grandes figuras son Hassan Whiteside (14 PP, 11 R y 54% de campo) y Goran Dragic (17 PP, 5 A y 80% de tiros libres). A favor del Heat juegan la experiencia y la mayor calidad que tiene en la banca, comandada por Wayne Ellington (metió 227 triples en la fase regular).

Pronóstico Alberto: Miami 4-3

Pronóstico Camilo: Philadelphia 4-3

2) Celtics vs 7 Bucks: 2-2 en la fase regular.

Dos de los equipos más jóvenes de la liga se ganaron merecidamente su lugar en la postemporada. Boston es el equipo más ganador (17 títulos) y sus jugadores deberán estar a la altura de la historia. Sin Kyrie Irving, Gordon Hayward y Marcus Smart, el peso estará en los hombros de Al Horford (13 PP, 7 R, 5 A y 43% de triples) y Jaylen Brown (15 PP, 40% de triples y 47% desde el campo). Su gran misión será controlar a "The Greek Freak" Giannis Antetokounmpo (27 PP, 10 R, 5 A y 53% desde el campo y quien tiene todo para ser el mejor jugador de la NBA en unos años más) y Eric Bledsoe (18 PP, 5 A y 80% desde la línea). Es una de las llaves que puede llegar tranquilamente a los siete partidos.

Pronóstico Alberto: Boston 4-3

Pronóstico Camilo: Boston 4-2

Conferencia Oeste, parte alta:

1) Rockets vs 8 Timberwolves: fase regular ganó Houston 4-0.

Se ha leído y escuchado mucho que este es el año de Houston, y al menos en la primera parte de la temporada lo demostraron. James Harden (30 PP, 9 A, 37% de triples y 86 desde la línea) encontró un complemento perfecto en Chris Paul (19 PP, 8 A y 92% de tiros libres), quienes fueron bien acompañados por Clint Capela (14 PP, 11 R y 65% desde el campo). Además de ellos, los Rockets tienen el mejor juego perimetral de la liga y superaron los 1.200 triples anotados gracias a Harden, Paul, Trevor Ariza, Eric Gordon y Ryan Anderson, entre otros. Para los Timberwolves, la clave estará en los rendimientos de Karl-Anthony Towns (21 PP, 12 R, 55% de campo y 42% en triples) y Jimmy Butler (22 PP, 5 A, 85% desde la línea).

Pronóstico Alberto: Houston 4-1

Pronóstico Camilo: Houston 4-0

4) Thunder vs 5) Jazz: fase regular ganó Oklahoma City 3-1.

Russell Westbrook (25 PP, 10 R y 10A), Carmello Anthony (16 PP, 6 R y 36% desde el perímetro) y Paul George (22 PP, 40% de triples y 82% en tiros libres) deberán superar la férrea defensa interior de Rudy Gobert (14 PP, 11 R y 62% de campo) y Derrick Favors (12 PP, 7 R y 57% de campo) si quieren seguir soñando con su primer título. Utah, además, cuenta con uno de los mejores rookies del año: Donovan Mitchell (21 PP, 44% desde el campo y 81% de tiros libres). De todos modos, la experiencia de Oklahoma City es una gran ventaja a la que deberán sacarle el mayor provecho.

Pronóstico Alberto: Oklahoma 4-2

Pronóstico Camilo: Oklahoma 4-2

Conferencia Oeste, parte baja:

3) Trail Blazers vs 6) Pelicans: 2-2 en la fase regular.

Otra serie que asoma pareja, aunque New Orleans sufrió la sensible baja por el resto de la temporada de Demarcus Cousins. Portland tiene a uno de los mejores dúos de base-escolta en Damian Lillard (27 PP, 7 A y 92% desde la línea) y CJ McCollum (21 PP, 40% de triples y 84% en tiros libres), quienes desde hace algunos años cargan con la ofensiva de su equipo. Claro que este año empezaron a tener ayuda interna con la llegada de Jusuf Nurkic (14 PP, 9 R, 51% desde el campo). Por parte de los Pelicans, su principal estrella es Anthony Davis (28 PP, 11 R, 53% de campo y 83% desde la línea), quien tiene como gran acompañante al dinámico Jrue Holiday (19 PP, 6 A y 50% de campo).

Pronóstico Alberto: 4-2 Portland

Pronóstico Camilo: 4-3 New Orleans

2) Warriors vs 7) Spurs: fase regular ganó Golden State 2-1.

Ambos equipos llegan golpeados por la lesiones: los campeones defensores tienen la baja de Stephen Curry (26 PP, 6 A, 42% de triples y 92% desde la línea), mientras que San Antonio encaró la parte final de la temporada sin Kawhi Leonard (16 PP, 47% de campo y 82% de tiros libres), quien también es uno de los mejores defensores de la NBA. En ese escenario, a Golden State lo van a liderar el enorme triplero Klay Thompson (20 PP, 84% de tiros libres y 44% desde el perímetro) y uno de los jugadores más completos en Kevin Durant (26 PP, 89% desde la línea y 42% de triples). En la escuadra de Greg Popovich, asoman claves Lamarcus Aldridge (23 PP, 9 R y 84% de tiros libres) y el dos veces campeón Pau Gasol (10 PP, 8 R y 46% desde el campo). El año pasado, los Warriors se impusieron 4-0 en la definición del Oeste.

Pronóstico Alberto: Golden State 4-1

Pronóstico Camilo: Golden State 4-2

The 2018 #NBAPlayoffs tip off in 24 hours! pic.twitter.com/aPAzmIPiO0