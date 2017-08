Este es el once de Colo Colo para enfrentar a Deportes Iberia por Copa Chile

Colo Colo visitará este miércoles el Ester Roa para enfrentar a Deportes Iberia por los octavos de final de la Copa Chile. Pablo Guede le dará descanso a cuatro jugadores que fueron titulares ante la U y apostará por el ingreso de Gonzalo Fierro.



Jaime Valdés, Julio Barroso, Matías Zaldivia y Octavio Rivero se quedarán en Santiago haciendo trabajos regenerativos y no estarán en el duelo de ida.



Según información de ADN Deportes, el Cacique formaría con: Agustín Orión; Gonzalo Fierro, Fernando Meza, Hardy Cavero; Óscar Opazo, Claudio Baeza, Jorge Araya (Benjamín Berríos), Gabriel Suazo, Nicolás Maturana; Marcos Bolados y Nicolás Orellana.



Opazo se mostró contento por tener una oportunidad en el once titular y aseguró que aprovechará la ocasión: "Esta es la oportunidad que esperamos todos los que no hemos sido titular muy seguido; de demostrar que estamos al cien y que podemos ser más que una alternativa".



Además, aseguró que le generará un "problema" a Guede en el buen sentido de la palabra. "Tengo muchas ganas. Vine con la intención de jugar, ser titular y no me gusta estar en la banca. Tengo que generarle problemas al entrenador para que el día de mañana a la hora de tomar decisiones me considere en los 11 titulares", concluyó.