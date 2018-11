Estatua dedicada a Mohamed Salah en Egipto se vuelve viral en redes sociales

Cristiano Ronaldo no es el único. Mohamed Salah ya sabe en carne propia lo que sintió el delantero de la Juventus después que le hicieran una particular estatua en su honor, la cual a decir verdad, se alejaba mucho de paracerse al luso.

Resulta que ahora, a Salah le hicieron una peculiar escultura en Egipto, la cual después de salir a la luz pública, se volvió rápidamente viral en redes sociales.

A los creativos de la web no se les ocurrió nada mejor que mofarse de la estatua del ariete del Liverpool, comparándolo con diversos personajes televisivos y de animación.

Mai Abdel Allah es el nombre del escultor que se animó a realizar esta obra que ya es una joya entre los tesoros de los memes.

This statue of Mo Salah looks more like Bob Ross after he's painted one of his happy little clouds. I like it #LFC pic.twitter.com/UHvsozTzIu — Roar Of The Kop🚩 (@_RoarOfTheKop_) 4 de noviembre de 2018

That Mo Salah statue reminds me of Marv from Home Alone pic.twitter.com/Dch0iPAMSO — Liam (@Lbrennan07) 4 de noviembre de 2018

🇪🇬🙏 Can't see anything wrong with this Salah statue, fits in perfectly... pic.twitter.com/DVZrF5TXNn — The Sportsman (@TheSportsman) 4 de noviembre de 2018

😳 There was a Mo Salah statue unveiling today and we think we've found the inspiration...#LFC pic.twitter.com/cbaa3FvD5K — The Sportsman (@TheSportsman) 4 de noviembre de 2018

I knew that Mo Salah statue reminded me of someone. pic.twitter.com/jOEa2YEE2N — Daniel (@Adistarmanc) 4 de noviembre de 2018

That new statue of Mo Salah looks familiar pic.twitter.com/W84D1nMZIk — Jamés (@utdsupreme) 4 de noviembre de 2018