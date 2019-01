Chile ya fue oficializado como nuevo rival de la selección de fútbol de Estados Unidos para disputar un amistoso en la previa de la Copa América.

El equipo de Reinaldo Rueda se medirá ante los estadounidenses el 26 de marzo, en el BBVA Compass Stadium de Texas.

Este partido será el segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo, pues el primero será con México en San Diego el 22 de marzo.

H-Town! 🚀



The #USMNT is heading to Southeast Texas to face a South American power.