Esta fue la jugada por la que Piqué y Vidal tuvieron un tenso cruce tras la derrota de Barcelona

Arturo Vidal y Gerard Piqué tuvieron un tenso cruce después de que finalizara el partido entre Barcelona y Betis por la liga española, con derrota para los catalanes por 4-3 en en Camp Nou.

Una jugada marcó lo que podría haber significado un mejor resultado para los culés y que tuvo como protagonista al chileno.

Vidal ya había marcado el descuento minutos antes, cuando tuvo la posibilidad de anotar el segundo tanto personal y dejar a su equipo muy cerca del empate, pero para su mala fortuna, el defensor español llegó antes de él y forzadamente cabeceó, quitándole la posibilidad al nacional, quien llegaba de frente para inflar las mallas.

"Si me dices 'mía' vale, pero no he escuchado 'yo' en mi vida", le dijo el defensa tras el reclamo previo que le hizo el ex Colo Colo.