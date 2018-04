Esta es la probable formación de Colo Colo para enfrentar a la U

Pablo Guede prepara el once estelar de Colo Colo para enfrentar a Universidad de Chile este domingo en el estadio Nacional.



Los albos vienen de dos derrotas ante Delfín y San Luis, y buscarán salir del mal momento ante el rival de toda la vida por la novena fecha del Torneo Nacional.



Según información de ADN Deportes, Felipe Campos volvió este jueves a los entrenamientos tras su lesión y será titular ante los azules.



Además, Claudio Baeza practicó de manera diferencia y solo realizó 15 minutos de fútbol en el entrenamiento en Macul. Por otro lado, Pablo Guede dejó en claro que Julio Barroso no será titular y volverá a apostar por Juan Manuel Insaurralde y Matías Zaldivia en defensa.



Este es el probable once de Colo Colo para medirse ante la U: Agustín Orión; Felipe Campos, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Carlos Carmona, César Pinares (Claudio Baeza), Jaime Valdés, Jorge Valdivia; Octavio Rivero y Esteban Paredes.