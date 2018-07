Esta es la probable formación de Colo Colo para enfrentar a La Calera

Colo Colo aún no recibe el CTI de Lucas Barrios a falta de dos días del partido ante Unión La Calera en el Sausalito.



No obstante, según información de ADN Deportes, el pase del delantero llegaría a más tardar este viernes a Macul y Héctor Tapia podría contar con el ariete para el duelo que se disputará en el estadio Sausalito.



Uno que quedó descartado para el encuentro ante los cementeros es Jorge Valdivia. El "Mago" se encuentra en la etapa final del reintegro deportivo y el próximo lunes recién podrá entrenar a la par de sus compañeros.



Todo indica que los albos formarían con: Agustín Orión; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Damián Pérez, Claudio Baeza, Carlos Carmona, Esteban Pavez; Esteban Paredes, Lucas Barrios e Iván Morales.



En caso de que no llegue el CTI de Barrios, Tapia optará por el ingreso de Jaime Valdés en mediocampo y dejará en delantera a Paredes y Morales.