Esposa de Sergio Jadue: 'Cuando él era gordito, nosotros éramos súper felices'

Chilevisión dio un adelanto con respecto a lo que atraviesa María Inés Facuse, esposa de Sergio Jadee, en el marco de la estadía del expresidente de la ANFP en Estados Unidos, en donde se encuentra como testigo protegido en el marco del renombrado caso del Miágate.



La entrevista, que será difundida en su plenitud durante este martes, cuenta pasajes acerca de cómo ha sido la experiencia, comentando que en un momento de tensión el calera no le gritó "anda pedir plata a la calle. Antes comías lomito conmigo, ahora vas a comer chicharrones, y si es que vas a comer".



Acuse dijo que de un día para otro se vio sin nada, y que si bien tiene tres trabajos, a veces no tiene dinero para poder comprarle a su hija.



Con respecto a la llegada a Estados Unidos, manifestó que fue complicado, porque por altoparlantes mencionaron que estaba viajando Sergio Jadue.



"Mucho tiempo no se levantó de la casa, no salió. Su salida de escape era Netflix, pero tenía algunos contactos aún. Amigos, periodistas, que le escribían que iba a salir de esto, que le podía haber pasado a cualquiera", dijo.



Acuse detalla que "cuando llegué a este país, en vez de venir con dos hijos, me vine con tres. Nunca quiso hacerse terapia. Es muy difícil lo que él pasó, creo que es la segunda oportunidad que le dio la vida, pudiendo estar preso y él no la aprovechó".



Por otro lado, la esposa reflexiona acerca del cambio de Jadee, afirmando que "cuando él era gordito, nosotros éramos súper felices. Tuvimos muy buenos momentos".



Finalmente, Acuse también habló sobre los casos de violencia intrafamiliar, ya que "él me juró que no lo iba a hacer nunca más".