Esposa de Romero dispara contra la selección argentina por la marginación del meta

Sergio Romero fue desafectado de la selección argentina por una lesión en la rodilla derecha y Jorge Sampaoli llamó a Nahuel Guzmán en su reemplazo.



El portero aún no se refiere a su salida de Ezeiza, sin embargo, su esposa Eliana Guercio disparó artillería pesada contra la "Albiceleste" por su marginación y aseguró que la lesión del meta no impedía su presencia en el Mundial.



"La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto, la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos", escribió la trasandina en su cuenta de Twitter.



"Los ineptos dudan y las consecuencias las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados", agregó.



Por último, manifestó sentir "pena e injusticia", y volvió a recalcar que la baja de Romero solamente lo dejará dos semanas fuera de las canchas.

