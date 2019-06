Esposa de Eduardo Vargas reveló el motivo por el que decidieron vender su casa en Chile

Daniela Colett y Eduardo Vargas tienen una casa soñada en el condominio Hacienda Chicureo, en la comuna de Colina, aunque este hogar ya se encuentra a la venta, regún reveló la esposa del delantero de la Roja.

El inmueble -de 534 metros cuadrados- se encuentra siendo promocionado a través de las corredoras Nexthouse Property Partners y The Key Properties, y ya ha contado con algunos interesados, aunque "nada concreto", asegura Daniela.

¿Por qué venden la casa? "En un comienzo pensábamos vivir aquí, pero después de cambiarnos a México y adaptarnos tanto al estilo de vida, decidimos venderla porque ya tenemos nuestra vida allá. Estamos felices. Cuando Eduardo se retire queremos vivir en México", sostuvo la mujer de Vargas a Las últimas Noticias.

¿Carácterísticas de la casa? " Es de estilo moderno, de hormigón a la vista. Es algo que se está usando bastante ahora. Tiene una vista increíble. Fue lo que más nos encantó. La acabamos de rebajar de 49.500 UF (1.374.644.700 pesos) a 45.000 UF (1.249.677.000 pesos). Acá en chicureo hay casas más caras y más baratas que la nuestra, pero tampoco pusimos un precio absurdo", agregó.

¿No les gusta Chile? "Nos encanta, es lindo, la comida rica, me encanta la nieve, pero para vivir no sé si me adaptaría. Siento que México es más parecido a mi cultura brasileña. Pero son solo planes. Siempre tendremos un vínculo con Chile", indicó Collet.

¿Dónde se quedarán cuando vengan a Santiago? "Pues aún no lo pensamos. Queremos comprarle una casa a mis suegros y creo que nos quedaríamos ahí", cerró.