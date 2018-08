Espina y el duelo con Corinthians: "La expectativa es mucha, pero esto no se va a determinar hoy"

El director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, recibió a Los Tenores en el estadio Monumental en la previa del duelo copero ante Corinthians, y analizó todos los temas de la contingencia alba.



Respecto al fallido traspaso de Claudio Baeza al Al-Ahli de Pablo Guede, el "Cabezón" reconoció que la opción era concreta, pero que el tema ya quedó cerrado tras el pedido de que el volante no jugara ante Corinthians.



"Nos sentamos a conversar, pero del otro lado querían otro tipo de exigencias y nosotros estamos con la mente puesta en los partidos que vienen ahora, sobre todo los de Copa Libertadores y era ahí donde se trababa la negociación", indicó.



Además, descartó haber recibido ofertas por otros jugadores titulares como Matías Zaldivia y Óscar Opazo. Sobre los rumores de posibles préstamos por Brayan Véjar y Nicolás Maturana, Espina fue contundente: "No tienen lugar dónde ir. No hemos recibido propuestas, son parte del plantel".



El excapitán del Cacique señaló que su función hasta fin de año será recabar la mayor información posible y conversar con toda la gente del club para posteriormente hacer un análisis y tomar decisiones.





"No se va a mover ninguna ficha. Todos están siendo evaluados, a fin de año veré qué decisión tomo", aseguró. Por lo mismo, descartó estar analizando las renovaciones de Agustín Orión, Julio Barroso, Gonzalo Fierro y la continuidad de Héctor Tapia: "No estoy apresurado por hacerlo".



"No relacionen el tema de achicar la edad con los que tienen que renovar. Tiene mucha más relación con lo que se pueda llegar con lo nuevo. Este tipo de situaciones no se da a la noche de la mañana, se da de forma paulatina", agregó.



Para el "Cabezón" la expectativa ante Corinthians es grande. No obstante, afirma que "esto no se va a determinar hoy. Hay que viajar a Sao Paulo y me parece que la llave va a quedar abierta".



Por último, aseguró que en su cargo de director deportivo apostará porque las divisiones inferiores de Colo Colo ocupen el mismo sistema para generar una identidad. "Vamos a intentar que todas las divisiones jueguen igual. A mí me gustaría que todos fueran 4-3-3. 4-1-4-1 en la pérdida y 4-3-3 en el ataque. Trataremos con los años de conseguir volantes con mucha dinámica", concluyó.