Espina sobre renovaciones de Orión, Fierro y Barroso: "Son respuestas que hoy no puedo dar"

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, retornó este martes a Chile a eso de las 20:00 horas y de inmediato habló con la prensa, poniendo los puntos sobre los íes sobre el presente de los albos.

Consultado sobre las divisiones que se viven al interior de Blanco y Negro, el ex comentarista deportivo sostuvo que "lo que hay que hacer es tratar de que todos trabajemos para el mismo objetivo. Cuando todos lo hagamos, sin importar quiénes somos o los cargos que ocupemos, podemos hacer un club mucho mejor. Si no pensamos de esa manera, estamos jodidos", lanzó.

Sobre las renovaciones de Julio Barroso, Gonzalo Fierro y Agustín Orión, indicó que "hay muchas cosas por hacer, un camino largo. No nos apresuremos. Son respuestas que hoy no puedo dar. Sé ya algunas cosas, pero no hay que apurarse".

"Es necesario este cargo, hay cosas que hay que filtrarle al directorio, entregarle cosas realizables. Gente que ha estado relacionada a estos puestos tiene una óptica diferente. Los dirigentes tienen óptica de empresarios y los que pasamos por una cancha vemos las cosas de un plano futbolístico. Combinar esas cosas puede ser favorable”, cerró Espina.