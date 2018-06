España derrotó en el cierre a Túnez y Francia apenas empata con Estados Unidos

Dos favoritas no tuvieron un sábado feliz. En la previa del Mundial FIFA de Rusia 2018, las Selección de España venció 1-0 a la Selección de Túnez en Krasnodar y la Selección de Francia igualó 1-1 ante la Selección de Estados Unidos en Décines-Charpieu.

"La Furia" del técnico Julen Lopetegui debió batallar hasta el final para ganar a las "Águilas de Cartago" del entrenador Nábil Maaloul, en el Estadio del del FC Krasnodar. El triunfo apareció a los 84 minutos, con la anotación del atacante Iago Aspas.





En el Estadio Parc Olympique Lyonnais, "los Bleus" del técnico Didier Deschamps no pudieron doblegar a los "The Stars and Stripes" del entrenador Dave Sarachan. Abrió el marcador la visita con Julian Green (44') y equilibró la cuenta Kylian Mbappé (78').

España disputará el Grupo B ante Portugal, Marruecos e Irán. Túnez integra el Grupo G junto con Bélgica, Inglaterra y Panamá. Francia enfrentará el Grupo C contra Australia, Perú y Dinamarca. La Copa del Mundo se inicia el jueves 14 de junio.