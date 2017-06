Escucha Chile: Portugal, uno de los partidos más difíciles de los últimos cuatro años

Desde Rusia, Juan Cristóbal Guarello

De regreso en Sochi, voy por la otra rama de esta Copa Confederaciones, me tocó hacer a la misma hora en que Chile empataba con Australia el partido entre Camerún y Alemania.

Alemania demostrando su calidad, pese a que le faltan varios jugadores importantes, contra Camerún que repite los problemas que tienen todos los equipos africanos, por lo menos los del África negra subsahariana, buenos jugadores, habilidad, velocidad, excelente técnica, hay envergadura física, pero como conjunto no logran cuajar, no tienen un sistema, no tienen una forma de jugar definida y termina malográndose todo ese talento infinito y no logarn cuajar una actuación como equipo y terminan sucumbiendo como hicieron frente a Chile o contra Alemania, o el hecho de que no pudieran ganarle a Australia en un partido que debieron haberlo hecho.





Este triunfo alemán significó además, con el empate de Chile, que Chile tendrá que enfrentar al favorito -me parece-, al equipo más solido de este campeonato: Portugal, que vino con todos los titulares, que resignó las vacaciones de Cristiano Ronaldo. Seguramente, Chile va a enfrentar uno de los partidos más difíciles de los últimos años, yo lo veo al nivel del duelo contra Holanda en el Mundial de Brasil 2014.

Ése nivel de dificultad va plantear Portugal, porque Chile está acostumbrado a enfrentar a Argentina, que es de primer nivel mundial, pero tiene una forma de jugar que nosotros conocemos; está acostumbrado a enfrentarse con esta eliminatoria tan difícil como es en Sudamérica ante Colombia, Ecuador, Brasil o Uruguay, todos rivales muy exigentes, pero es distinto enfrentar a un equipo europeo, cuyos integrantes todos juegan en ligas europeas competitivas, y que tienen además en este momento al mejor jugador del mundo.

No vamos a negar la calidad de Cristiano Ronaldo, es el mejor jugador del mundo en este momento; la última temporada nada que decir, y a cuenta gotas, a pinceladas ha demostrado en esta Copa Confederaciones su calidad, vamos a ver si en estos 90 minutos contra Chile, en el muere a muere, en eliminación directa, si va a rayar en el nivel que hemos visto en el Real Madrid o si Chile va a tener la capacidadad de neutralizarlo y neutralizar a una Portugal que se ha visto muy potente; un equipo difícil, que además tiene muy buena banca, cuidado con Portugal. Ya lo dije, es el rival más complicado que ha tenido Chile en los últimos cuatro años.



Hablar un poco de Sochi no está demás, una ciudad que es un fuerte del siglo XIX que fue creciendo, recordemos que mira el Mar Negro. Es la ciudad más al sur de Rusia, en este momento hacen 30 grados. Hoy fui a la playa en una costanera increíble, de varios kilómetros que está incluida en el parque olímpico.

El parque olímpico tiene no sólo el estadio de Sochi, que es maravilloso y que además no tiene club profesional para que juegue en él, parecido a lo que ocurrió en Brasil con varias sedes. Pero también tiene la pista de Fórmula Uno que es deslumbrante; tiene la academia de tenis de donde salieron María Sharapova y Yevgueni Káfelnikov y que además posee un court central techado impresionante; tiene el estadio de hockey en hielo, también otra megastrectura. Hay un complejo acuático techado donde se puede realizar un mundial de natación o ser el lugar donde se realice la natación si es que Sochi llegara a ser sede de los Juegos Olímpicos de verano alguna vez; ya lo fue de invierno.

Estoy hablando de las instalaciones del parque olímpico, mayoritariamente de deportes de verano, porque también está el parque olímpico; la sección de los deportes de invierno donde se realizaron los juegos olímpicos de 2014. Realmente las instalaciones son de otro nivel, uno queda absolutamente pasmado, por lo que tienen los rusos para practicar deporte y esto es sólo Sochi, porque también en Moscú hay instalaciones espectaculares, en Kazán también. Allí se realizaron las Universiadas, que son los juegos olímpicos universitarios hace cuatro años y se realizó un mundial de natación también hace pocos años.





También tienen un complejo natatorio impresionante, techado, en fin. Los rusos son un pueblo deportista, pero en múltiples disciplinas; ellos son buenos para el vóleibol, básquetbol, atletismo; para el fútbol se han caido, por algo la eliminación de esta Copa Confederaciones en manos de México no ha sido gran tragedia, es como si les importara poco.

La gente ha seguido yendo al estadio. Para Alemania y Camerún había mucha gente; disfrutaron del partido y como que el haber quedado fuera del torneo no les importa demasiado y yo garantizo que en las semifinales tanto la de Portugal contra Chile como la de México con Alemania vamos a tener estadios llenos, lo que también es un buen adelanto de lo que puede ocurrir en el Mundial.