Escucha Chile: La invaluable y desconocida riqueza del alfabeto georgiano

Desde Rusia, Juan Cristóbal Guarello

Nuevamente conectados y como ocurrió hace un par de días en una sala de prensa. Esta vez del estadio de Sochi. Se va a jugar en un rato más el partido de México con Nueva Zelanda. Estoy grabando esto en el entretiempo del partido en que Portugal le gana a Rusia 1 a 0 con gol de Cristiano Ronaldo. Me parece que -hasta el momnento- ha respondido bastante bien a la condición de gran figura de este campeonato.

Veremos cómo lo pueden opacar los chilenos más destacados, pienso en Alexis Sánchez y sobre todo en Arturo Vidal que dejó una tremenda impresión en el triunfo frente a Camerún. Para Rusia, la derrota momentáneamente es complicada porque después tiene que enfrentar a México que al parecer va a hacer muchos cambios en el duelo contra Nueva Zelanda. El técnico Osorio va a probar algunos jugadores.



Mañana viajo a San Petersburgo, en la madrugada en verdad. Y ayer hablamos de Georgia, la República Georgiana; de este país exótico, que tiene grandes poetas y les quedé debiendo alguna poesía georgiana.

Un amigo mío, Juan Carlos Villavicencio, que es un gran traductor, un gran poeta, un gran editor; que se dedica a buscar poesía de todo el mundo en todas las lenguas, me acercó de un poeta georgiano que se llama Besik Kharanauli un poema que él tradujo del alemán, y lo tuvo que traducir así porque traducirlo del georgiano es bastante complicado comenzando porque el alfabeto georgiano es único, no se parece ni al latino que tenemos, ni al cirílico que se usa en Rusia y en los países de influencia cultural rusa.

Los georgianos tienen su propio alfabeto, que es hermoso, está lleno de curvaturas, es como que a partir de un círculo se van formando distintas letras.



Tengo el poema en georgiano, se los haría escuchar, pero no puedo porque hay demasiado ruido acá y la verdad es que no escucharían nada. No escucharían realmente la belleza que hay en una lengua desconocido que tal vez sin entender nada podemos apreciar al menos algo de su fonética. Y ya teniendo la traducción en la mano podemos entender algo de su ritmo y fonética.

Tengo la traducción hecha del alemán, hecha por mi amigo Juan Carlos Villavicencio y veremos qué tal sale, perdonando el gran ruido que hay en esta sala de prensa en el estadio Sochi.

Es otoño abuela

y en los extensos campos corre en solitario

un pequeño niño,

a su alrededor indolentes vuelan los cuervos,

vuelan indiferentes como si el viento

nunca hubiera arrojado los pequeños cuervos fuera del nido.

Son bastante melancólicos los georgianos, es una tierra misteriosa. A ver si me puedo dar el gusto y escaparme a Tbilisi en algún momento. Me despido en este momento, mañana vamos a hablar desde San Petersburgo. Eso tiene otro precio.