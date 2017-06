Escucha Chile: El orden de Arturo Vidal será clave ante Portugal

Desde Rusia, Juan Cristóbal Guarello

En un país tan gigantesco como Rusia son bastante comprensibles las diferencias de clima o temperatura entre un territorio y otro. Estoy en Sochi donde hay más de 30 grados; es un día plenamente veraniego, mientras que en Kazán, donde va a jugar la selección chilena la semifinal contra Portugal, hace frío y llueve. Acá hay que andar con polera hidratándose permanente y en Kazán hay que andar con una parka y protegido de la lluvia. Es así la inmensidad rusa. Todo puede caber en cuanto al clima.

Es interesante esto de Sochi, porque cuando uno mira el horizonte, el mar, siempre hay una nave de la Armada rusa vigilando y no es simplemente una embarcación de la guardia costera, sino una nave de guerra con todas sus características, porque evidentemente esta parte de Rusia es la entrada no sólo del contrabando, sino del terrorismo y de una serie de cosas que los rusos quieren evitar.

Incluso, las entradas al fan fest de las distintas ciudades están controladas con rayos X para ver los bolsos. La seguridad aquí en Rusia es máxima, a un nivel que en verdad no me había tocado ver ni siquiera en los Juegos Olímpicos de Londres que de por sí ya era bastante alta.





Un par de apuntes que va a ocurrir en las semifinales. Lo de Chile contra Portugal, se ha hablado mucho de una supuesta frase de menosprecio de Arturo Vidal en contra de Cristiano Ronaldo, no nos quedemos en la interpretación si es que el traductor del portugués dijo lo que dijo; si Vidal dijo o no lo dijo. Más importante algo que me comentó alguien que estuvo en primera fila del partido con Alemania: Vidal está jugando -cuál es la palabra exacta- con poca fidelidad a las instrucciones de la banca.

Vidal está poco aplicado. En el partido contra Alemania se fue a jugar de "9" y dejó espacios importantes en la marca en la mitad de la cancha. Me parece que eso, más allá de la interpretación de una frase, es mucho más peligroso y hay que ponerle ojo, que Vidal dentro de su poder y capacidad descomunal, tiene que mantener la mecánica del equipo, si se desordena puede causar graves problemas.

Cuidado con Portugal, que funciona muy bien por las bandas y de contra; te deja venir y te sale largo y ahí te matan.





Con respecto a la semifinal de Alemania con México, es un partido que a todo nivel tiene historia. Desde ya algo muy lejano que ocurrió en el Mundial del '78 cuando Alemania goleó 6-0 a México; pasando por el partido del Mundial del '98, donde México tenía todo para ganar y Alemania se lo gana casi en los descuentos con un cabezado de Bierhoff. México hizo el 1-0 y después tuvo el 2-0 y Alemania lo da vuelta.

También hay un recuerdo más reciente, en otra categoría, que es en la semifinal del Mundial Sub 17 de 2011 cuando México le gana 3-2 a Alemania y clasifica a la final, y que después le gana a Brasil por penales, cuando los mexicanos se coronan campeón del Mundial Sub 17. Un partido agónico que dejó huella en un jugador (de los 26 que hubo en cancha) y que podría estar el jueves en el estadio en Sochi: Emre Can, que anotó el segundo gol alemán en el triunfo por 3-2 de México. A ver si se va a tomar una pequeña revancha en un partido donde en el papel Alemania es favorito.

Pero cuidado con México que tiene un plantel más experimentado; que juega bastante bien; que viene de un largo invicto y que tiene sed de revancha muy grande después de la derrota catastrófica contra Chile en la Copa Centenario. Seguramente tendremos un partido muy intenso en el estadio de Sochi, como de seguro será el de Chile con Portugal.





Pasan cosas en Rusia que tienen que ver con la definición histórica. Salió una encuesta que decía que Stalin es el persona histórico más admirado en Rusia, no sólo en el período de la Unión Soviética sino que en todo la historia rusa. Todavía hay un remanente de ciudadanos rusos, un 32% que considera a Stalin el personaje más importante de toda la historia.

Luego está Putin, Pedro el Grande, Catalina la Grande y Lenin. El que no figura para nada es Yeltsin, incluso figura bajo Gorbachov. Lo consideran un traidor, una persona que vendió el país, una persona que trabajó para los estadounidenses, que trabajó para el Fondo Monetario Internacional, lo que además es rigurosamente cierto.

Hay otra cosa con respecto a la Unión Soviética: en qué lugar la ubican en la historia rusa. Porque no se puede dejar un vacío de 70 años en la historia de un país, y también salió una encuesta y el 82% de los rusos considera que la Unión Soviética es una pieza importante, gloriosa, luminosa de su historia. Entonces los que daban por muerto la historia hace 20 años, después se dan cuenta de que la misma historia se va regerando y va tomando otros caminos.





Y hay una nueva Unión Soviética que se plantea, que no es la antigua, que tiene algunas similitudes sobre todo en las fronteras y este mercado común que ha planteado Putin, que incluiría a las antiguas repúblicas árabes, países del Oriente, Bielorrusisa, Georgia, algunos otros estados importantes, incluso a China, que podría ser un gran rival de la Comunidad Económica Europea.

La historia rusa y la historia contemporánea es muy dinámica y se están produciendo cambios importantes. El problema es que nosotros aislados, aunque esto parezca una paradoja, por el cerco comunicacional y la influencia cultural de Estados Unidos no vemos las cosas con la perspectiva completa y suponemos una serie de hechos.

Al llegar a Rusia me encontré con uno de los países más desarrollados en los que me haya tocado estar. No sólo limpio, civilizado, educado, si no desarrollado. No veo ninguna diferencia con Londres, ninguna con París, con Nueva York. Las ciudades rusas son ordenadas, modernas, funcionan, tienen gran transporte público, etcétera. Ya hablaremos más sobre esto.