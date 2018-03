Escandalosa batalla campal se desató en la primera división de Holanda

Un tremendo escándalo se desató en un duelo por la primera división de Holanda, en donde se enfrentaban el Go Ahead Eagles y De Graafschap.

Todo marchaba de manera normal, con victoria parcial de los visitantes por 4-0, hasta que de un minuto a otro se comenzó a vivir una verdadera locura dentro del campo de juego.

Los hinchas del Go Ahead Eagles no aguantaron que el cuadro forastero estuviera goleando a su equipo y no encontraron nada mejor que ingresar dentro de la cancha para golpear a los futbolistas rivales.

Tras ello, varios futbolistas de De Graafschap respondieron a las amenazas y golpes de los fanáticos rivales, por lo que de inmediato tuvo que llegar la policía para frenar la batalla campal que estaba sucediendo.