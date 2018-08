Escándalo en el US Open: Juez habría animado a Kyrgios y este terminó ganando

Continuan las polémicas en el US Open 2018. Además de los contantes reclamos por las altas temperaturas que azotan durantes los partidos, ahora el que está en el ojo del huracán es un juez de silla, quien fue señalado de incentivar al tenista Nick Kyrgios durante un encuentro.

La polémica se sucitó luego que el jugador australiano se encontrara disputando el segundo set contra el francés Pierre-Hugues Herbert, quien lo vencía fácilmente por 6-4 y 3-0, jugando a placer ante un rival que hacía todo mal y sin ganas.

Terminado este último juego a favor del galo, el juez Lahyani se bajó de la silla y comenzó a hablar con Kyrgios para animarle, como si se tratase de su propio entrenador

"He visto tus partidos y eres bueno para el tenis, pero esto no eres tú, puedo verlo", "Vuelve a jugar tu tenis y podrás ganar" son algunas de las frases que le habría dicho el árbitro al oceánico, según contató el medio Punto de Break. Y esto le habría dado resultado imediato, ya que Kyrgios terminaría ganando por parciales de 4-6, 7-6, 6-3 y 6-0.

Aparte de generar una ola de comentarios negativos en redes sociales, lo ocurrido durante este partido generó la molestia del tenista francés.

Herbert sostuvo tras el encuentro que "(durante el partido) no supe lo que ocurrió entre los dos pero vi que Nick, desde ese momento, empezó a jugar al 100% y ya luego me enteré de lo ocurrido al final del partido".

"Él (Lahyani) no tiene por qué decir las palabras que dijo. Ése no es su trabajo. Él no es un entrenador, es un árbitro, y debería estar en la silla para ese tipo de cosas", cerró. .