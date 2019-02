Ernesto Valverde puso en duda titularidad de Arturo Vidal frente al Athletic de Bilbao

El Barcelona se medirá ante el Athletic Bilbao por una nueva fecha de la liga española para seguir en la punta del torneo.

El cuadro culé sufrió la baja de Arthur por cerca de un mes, lo que en el papel parecía favorable para Arturo Vidal y su lucha por obtener la titularidad.

Sin embargo, Ernesto Valverde en conferencia de prensa aseguró que Vidal no necesariamente será el remplazante del brasileño en el próximo partido. "Sin Arthur perdemos a un jugador que nos da control de juego, pero tenemos alternativas, no con las mismas características. Aleñá y Arturo Vidal son más ofensivos y si no meteremos a algún jugador del B. Ahí veremos".

El partido entre el Barcelona frente al Athletic de Bilbao será el día domingo 10 de febrero a las 16:45 horas.