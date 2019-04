Ernesto Valverde elogió a Arturo Vidal en la previa del duelo ante Manchester United

Ernesto Valverde elogió a Arturo Vidal en la previa del duelo ante el Manchester United por la Champions League.

El equipo culé ganó 1-0 en el duelo de ida disputado en Old Trafford, y el volante podría ser una sorpresa en el once inicial frente a los ingleses.

El entrenador del cuadro blaugrana elogió el desempeño de Vidal en el duelo ante Huesca y confesó que al mediocampista no le influye si es un partido de alta o baja categoría. "Le da igual jugar en Old Trafford que en Huesca. Lo da todo y es una garantía para nosotros. A veces no participa de entrada pero juega muchos, de titular o desde el banquillo".

Sobre la titularidad o suplencia que alterna el "King", Valverde aseguró lo tiene muy bien valorado. "Se le da mucha importancia a los que parten jugando pero yo le doy mucha a los que acaban y ahí Arturo está teniendo una gran importancia".

El duelo entre Barcelona y Manchester United, valido por los cuartos de final de Champions League será a las 15:00 del día martes 16 de abril.