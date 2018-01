Equipo escocés parodió la presentación de Alexis Sánchez en Manchester United

El arribo de Alexis Sánchez a Manchester United generó varias reacciones, aunque no solo por lo bombástico del fichaje, sino que también por la hermosa presentación que hicieron los Diablos Rojos con el Niño Maravilla.



Curiosamente, aquello fue material para algunas parodias o burlas, aunque la que se llevó varios aplausos fue la que hizo Motherwell FC de Escocia, al momento de informar la llegada de Pete Hartley.



El club británico tomó varios detalles de la genial presentación de Alexis en el United y lo hizo a su forma, imitando distintos momentos del video, como un piano falso o un estadio vacío con lluvia.



Fue tal el nivel de repercusión de la parodia que hasta Manchester United respondió al troleo de buena forma.

🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6... #SIWY #MFC



Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN