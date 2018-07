Enzo Roco sigue sin encontrar club tras ser descartado por DT del Cruz Azul

El futuro de Enzo Roco es una incógnita tras ser declarado transferible en el Cruz Azul. El zaguero no fue inscrito por ningún equipo en el torneo mexicano, y mientras continúa sus vacaciones en Estados Unidos, aún no encuentra club.



Pese a que su nombre sonó en equipos de Brasil y España, los rumores solo quedaron en sondeos, según información del CDF.



En caso de que el último capitán de la Roja en la gira europea no encuentre club, Roco podría ser enviado a préstamo a alguna de las filiales del Cruz Azul, que disputan la Tercera División azteca.