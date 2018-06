Enzo Pérez es el elegido para reemplazar a Manuel Lanzini en Argentina

Finalmente, el elegido por Jorge Sampaoli para reemplazar a Manuel Lanzini es el volante de River Plate, Enzo Pérez.

El jugador de 32 años aseguró a TyC Sports que "me acabo de enterar que voy a viajar a Rusia así que estoy preparando las cosas para poder estar. El profe (Jorge Desio) me avisó hace diez o quince minutos".

Además, deslizó que necesitará trabajo físico ya que estuvo de vacaciones desde el 24 de mayo tras el empate de River Plate y Flamengo por Copa Libertadores.

"Estuve unos días sin hacer nada. El profe de River me dio un plan de trabajo. Hace cuatro o cinco días que me vengo moviendo con un profe, pero no es lo mismo estar en competencia que entrenarse solo", aseguró.

Enzo Pérez le ganó la pulseada a Guido Pizarro (Tigres de México), Leandro Paredes (Zénit de Rusia) y Pablo Pérez (Boca Juniors).