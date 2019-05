Entre bingos y completadas: La lucha del kung-fu por representar a Chile en un Mundial

Muchos deportistas nacionales han tenido la oportunidad de representar a Chile en un Mundial, sin embargo, son varios los que están buscando los auspicios para poder lograr la misma hazaña.

Esta problemática es la que afecta a 18 chilenos, quienes van a enfrentarse a los mejores competidores del mundo en el 8vo Mundial de kung-fu Emeishan en China, y donde la única ayuda que han recibido es la que ellos han logrado crear con su propio esfuerzo.

Buscando la medalla

Desde Chile, serán 15 deportistas los que tendrán que viajar a oriente a tomar este desafío. Siendo la escuela Fo Lung Men en Maipú la que alberga a 13 de ellos.

Su director y técnico de estos competidores es el Sihing (entrenador) Andrés Tobar, quien volverá a competir en China y que logró la medalla de plata en un Mundial anterior. En esta ocasión, buscará la revancha junto a sus alumnos.

"Nosotros vamos a viajar a un lugar donde no conocen Chile. La primera vez que viajé a Emeishan me preguntaban cómo eran las anacondas, pensando que era Brasil. Vamos a mostrar que al otro lado del mundo también entrenamos y tenemos un buen kung-fu", declaró.

Este deporte ha ido creciendo en los últimos años en el país. Un ejemplo de esto es la creación de la Federación Chilena de Wushu (otro nombre de la disciplina) en 2008 y que ha abierto las puertas a los deportistas y entrenadores para acceder a capacitaciones y diversas competencias.

En esta materia, Elizette Toledo, quien forma parte de esta organización y que será otra participante más en el torneo, explicó que "Chile ha estado creciendo en número y calidad, cada vez tenemos atletas mejor preparados y poco a poco han ido profesionalizando sus entrenamientos, a pesar de las enormes dificultades que enfrentamos. No obstante, no hay que perder de vista que estamos participando contra profesionales, personas cuya ocupación es entrenar ocho horas diarias y competir".

Sin embargo, y pese a las motivaciones, la realidad es que el dinero y el apoyo es escaso. Esto obligó a los competidores a conseguir fondos de todas las maneras posibles.

Tobar contó que para ir al Mundial "se necesitan muchas ganas y muchas ganas de comer completos. Nuestra única forma de poder juntar dinero para poder viajar ha sido esa. Hacer actividades, tratar de buscar auspicios en la municipalidad, en el Ministerio, en el Gobierno y todos lados. Uno deja las 'patitas' en la calle y muchas veces no se consigue lo que uno busca".



¿Qué pasa en Chile?

El kung-fu es un arte marcial que nació en China, aproximadamente en el año 527 dentro de los monasterios Shaolin. Sin embargo, y pese a todos sus años, este deporte aún no ha sido considerado por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) como una de sus disciplinas.

No obstante, la misma organización sí lo reconoce como un "deporte de exhibición", pero en el Comité Olímpico Chileno (COCh) no se puede apoyar a la disciplina hasta no ser oficializada. Frente a esto, Tobar declaró que "hay muchos recursos que se pierden y que no podemos ocupar nosotros".

Por su parte, Toledo explica que "he expuesto esta situación al Gobierno y a diputados ligados al deporte en reuniones, por cartas formales y en redes sociales. Lamentablemente, esto es un círculo vicioso, donde el Gobierno nos dice que debemos ingresar al COCh y desde este nos mandan a solicitar recursos al Gobierno".





De todas las edades

Cindia Toro es madre, está cursando una carrera universitaria y practica wushu. Ella podría ser beneficiada por una beca deportiva, pero como su disciplina no es reconocida, esto no ocurre.

"Lo que más me ha afectado a mí es que he perdido becas deportivas y de estudio. Ojalá de aquí a un plazo no tan amplio, no tenga que ser tan regulado por el Comité Olímpico, porque al final uno pierde más financiamiento del que gana", señaló la competidora.

Finalmente, los exponentes al no lograr conseguir los recursos deben recurrir a solicitar créditos, realizar completadas y bingos para recolectar el dinero para ir a China. Toro especificó que "hay días que tenemos que entrenar un domingo, pero no se podía porque había que hacer un bingo. Al final es todo un día de desgaste para poder juntar un poco más de lucas y obviamente eso dificulta el entrenamiento".

Incluso, el desafío para Cindia es mayor, debido a que (según explica) el arte marcial es muy machista y hay más peso sobre sus hombros a la hora de competir. Así, añadió que "el Ministerio de la Mujer debería fomentar, por lo menos, a las que somos mamás y nos cuesta el doble entrenar".

Otro caso es el de Benjamín Henríquez, quien con 12 años se embarcará a China para ir a competir representando a Chile, pero siempre acompañado de su padre Víctor.