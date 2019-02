Enrique Osses sobre suspensión del duelo entre Audax y Antofagasta: 'Siento que hizo lo correcto'

Enrique Osses evaluó en dialogo junto a Los Tenores sobre el incidente en el duelo entre Audax Italiano frente a Antofagasta que fue suspendido parcialmente por incidentes.

El presidente del colegio de árbitros entregó detalles de la situación vivida en La Florida con el juez Nicolás Gamboa. "A Sandoval le lanzaron una moneda desde la parcialidad de Audax y se produjo un corte en su frente y el árbitro decidió suspender el partido".

El exárbitro dialogó con el juez involucrado en el incidente y aseguró que se hizo lo correcto en el estadio. "Uno siempre va sacando antecedentes de esto. Lo conversé con él hoy. Pudo haber hecho algunas situaciones de forma diferente, pero siento que se hizo lo correcto".

Pese a la suspensión del árbitro, Osses confesó que fueron los jugadores los que pidieron seguir. "Los jugadores querían continuar el partido. Se evaluó la situación de Gabriel y estaba en condiciones de seguir. No es la situación que uno espera. Nosotros tenemos que tratar de erradicar la violencia".

Otro incidente que marcó el fin de semana fue la particular camiseta que presentó O’Higgins de Rancagua, Osses señaló que no cumplieron el reglamento de la ANFP. "La camiseta de O’Higgins no cumplen con el reglamente de la ANFP y así lo indica el informe del árbitro. Lo que corresponde es que el tribunal tome las medidas correspondientes. Fue un hecho desagradable para el árbitro, para la prensa y para el público".